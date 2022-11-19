«Оренбург» не отпускает Личку в «Краснодар»

Дата публикации: 19-11-2022

Руководство «Оренбурга» выступает против ухода Марцела Лички, контракт с которым хочет подписать «Краснодар». Информация об этом появилась в Telegram-канале Максима Алланазарова.



Журналист сообщил, что «Краснодар» уже подготовил для чешского тренера контракт и готов оформить трудовые отношения с ним в ближайшее время, но в «Оренбурге» выступают против досрочного прекращения сотрудничества со специалистом.



Ранее СМИ сообщили, что «Краснодар» может отказаться от услуг Александра Сторожука, который сейчас руководит «быками».



Личка работает с оренбургской командой с лета 2020 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством пробился в РПЛ. В текущем розыгрыше «Оренбург» занимает 7-ю строчку в таблице чемпионата России после 17 сыгранных туров.