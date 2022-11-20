«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Салибе

Дата публикации: 20-11-2022

Sport.fr пишет, что «ПСЖ» прорабатывает вариант с подписанием Вильяма Салиба, принадлежащего «Арсеналу». Сам защитник согласен вернуться во французскую Лигу 1.



«Арсенал» выкупил права на Салиба в 2019 году. Его трансфер обошелся лондонцам в 30 млн евро. После подписания футболиста «пушкари» трижды отдавали его в аренду в «Марсель», «Ниццу» и «Сент-Этьен». Текущий сезон он проводит в составе «канониров». На счету 21-летнего центбека 17 встреч (2 забитых мяча, 1 ассист).



Соглашение Салиба с «пушкарями» действует до лета 2024 года. Рыночный ценник на защитника составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ сообщали, что «Арсенал» обсуждает с Салиба возможность продления сотрудничества.