«Реал» готов предложить Камавинга или Азара в обмен на Влаховича из «Ювентуса»

Дата публикации: 20-11-2022

«Calciomercatoweb» сообщает об интересе «Реала» к Душану Влаховичу. Форвард является одним из ключевых игроков «Ювентуса», потому заполучить его будет весьма проблематично. Мадридцы понимают это и готовы предложить в обмен на серба Себальоса, Камавинга, Одриосолу или Азара.



«Бьянконери» выкупили права на Влаховича у «Фиорентины» за 81,6 млн евро. В Турин нападающий перебрался в январе 2022 года. В нынешнем сезоне в активе 22-летнего игрока 7 голов и 2 результативных паса в 15 встречах.



Срок действия контракта серба с итальянской командой ограничен летом 2026 года. Transfermarkt.de оценивает Душана в 80 000 000 евро.



В настоящий момент Влахович вместе с национальной сборной находится на ЧМ в Катаре.