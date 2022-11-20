«Ливерпуль» бесплатно отпустит Чемберлена летом 2023 года

Дата публикации: 20-11-2022

Фабрицио Романо в своем «Twitter» сообщил, что в планы «Ливерпуля» не входит пролонгация контракта с Алексом Окслейд-Чемберленом. Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано до конца сезона, потому летом он покинет «мерсисайдцев» в статусе свободного агента.



Ранее СМИ сообщали, что «Ливерпуль» планирует выставить на трансфер Филлипса, Окслейд-Чемберлена и Кейта. Не исключено, что Алекс не останется в команде до конца сезона и будет продан уже в январе.



За «красных» футболист выступает с 2017 года. В сезоне 2022/2023 Окслейд-Чемберлен почти не появляется на поле. На его счету всего 4 встречи за «Ливерпуль» (без результативных действий).



Ценник на полузащитника равняется 10 млн евро («Transfermarkt»).