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«Милан» рассматривает возможность приобретения Ауара

Дата публикации: 20-11-2022

«Calciomercato» информирует, что «Милан» проявляет интерес к Уссему Ауару из «Лиона».

Сообщается, что представители хавбека уже обратились к «россонери» по вопросу возможного сотрудничества. Контракт Ауара с французской командой действует до конца сезона, потому летом «Милан» сможет подписать игрока бесплатно. Сам Уссем готов к смене клуба.

Ранее появилась информация, что полузащитник также интересен «Ювентусу», «Роме» и «Ман Сити».

Ауар обучался футболу в структуре «Лиона». В нынешнем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 6 встреч (1 гол).

Рыночный ценник на французского исполнителя составляет 20 000 000 евро («Transfermarkt»).

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