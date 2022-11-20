«Милан» рассматривает возможность приобретения Ауара

Дата публикации: 20-11-2022

«Calciomercato» информирует, что «Милан» проявляет интерес к Уссему Ауару из «Лиона».



Сообщается, что представители хавбека уже обратились к «россонери» по вопросу возможного сотрудничества. Контракт Ауара с французской командой действует до конца сезона, потому летом «Милан» сможет подписать игрока бесплатно. Сам Уссем готов к смене клуба.



Ранее появилась информация, что полузащитник также интересен «Ювентусу», «Роме» и «Ман Сити».



Ауар обучался футболу в структуре «Лиона». В нынешнем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 6 встреч (1 гол).



Рыночный ценник на французского исполнителя составляет 20 000 000 евро («Transfermarkt»).