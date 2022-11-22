Смартфоны, ноутбуки, смарт-часы: 1xBet разыгрывает топовые гаджеты в акции 1xMundial

Дата публикации: 22-11-2022

В Катаре стартовал главный футбольный турнир четырехлетия — чемпионат мира. Сотни миллионов человек у экранов телевизоров, десятки тысяч фанатов на трибунах уже наслаждаются грандиозными битвами лучших сборных планеты.

Тем временем пользователи ведущего букмекерского бренда 1xBet могут сделать просмотр турнира еще более захватывающим. Достаточно стать участником промо под названием 1xMundial, которое надежный букмекер запустил специально к мировому футбольному форуму.

В рамках акции будут разыграны тысячи бонусных баллов и более 250 гаджетов: смартфоны, ноутбуки, смарт-часы, наушники от Apple и Samsung, игровые консоли PlayStation, Xbox, геймерские аксессуары на любой вкус.

Хочу поучаствовать. Как это сделать?

Необходимо выполнить несколько простых действий:

Создать аккаунт в 1xBet или авторизоваться в уже существующем

Подтвердить согласие на участие в бонусных акциях в “Личном кабинете”

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За каждую ставку по акционным параметрам игрок прокручивает барабан на сайте/в приложении 1xBet и получает гарантированный бонус или билет на розыгрыш суперпризов. Больше ставок — больше прокруток и, следовательно, шансов на выигрыш одного из крутейших гаджетов или бонусных баллов.

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Имена счастливчиков, выигравших гаджеты, будут объявлены на странице промо 20 декабря, через два дня после завершения турнира в Катаре.

Участвуйте в акции 1xMundial и сделайте чемпионат мира по футболу результативным для себя!