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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой

Дата публикации: 23-11-2022

На сайте «Ман Сити» появилась информация о продлении сотрудничества с Хосепом Гвардиолой. Стороны подписали новый контракт до июня 2025 года.

Сам специалист так отреагировал на пролонгацию соглашения с клубом: «Я рад продолжить работу в «Манчестер Сити». У меня нет слов, чтобы выразить благодарность за оказанное доверие. Я уверен, что вместе с командой могу достигнуть большего, именно потому я остаюсь и буду продолжать борьбу за трофеи».

«Горожане» также прокомментировали переподписание договора с Гвардиолой.

«Здорово, что путешествие Пепа вместе с «Сити» продолжается. Его вклад в развитие и успех нашей команды огромен. Однако он и сейчас полон энергии и амбициозен», - приводит слова председателя клуба Халдуна Халифа Аль Мубарака пресс-служба английского гранда.

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