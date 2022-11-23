«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой

Дата публикации: 23-11-2022

На сайте «Ман Сити» появилась информация о продлении сотрудничества с Хосепом Гвардиолой. Стороны подписали новый контракт до июня 2025 года.



Сам специалист так отреагировал на пролонгацию соглашения с клубом: «Я рад продолжить работу в «Манчестер Сити». У меня нет слов, чтобы выразить благодарность за оказанное доверие. Я уверен, что вместе с командой могу достигнуть большего, именно потому я остаюсь и буду продолжать борьбу за трофеи».



«Горожане» также прокомментировали переподписание договора с Гвардиолой.



«Здорово, что путешествие Пепа вместе с «Сити» продолжается. Его вклад в развитие и успех нашей команды огромен. Однако он и сейчас полон энергии и амбициозен», - приводит слова председателя клуба Халдуна Халифа Аль Мубарака пресс-служба английского гранда.