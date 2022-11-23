«Аль-Наср» предложил Роналду более 120 млн евро в год

Дата публикации: 23-11-2022

По данным «Marca», «Аль‑Наср» заинтересован в подписании Криштиану Роналду. Боссы команды из Саудовской Аравии готовы заплатить португальцу 242 млн евро за 2 сезона. Минувшим летом форвард мог стать игроком «Аль‑Наср», но сделал выбор в пользу продолжения карьеры в Европе.



22-го ноября СМИ сообщили о расторжении контракта Роналду с «Манчестер Юнайтед». После скандального интервью, которое дал футболист, его дни в составе «манкунианцев» были сочтены. В итоге стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.



На «Олд Траффорд» Роналду вернулся в августе прошлого года спустя 12 лет после своего ухода. В текущем сезоне на счету 37-летнего нападающего 21 игра за «красных дьяволов» (5 забитых мячей, 4 ассиста).