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«Барселона» близка к подписанию Невеша

Дата публикации: 23-11-2022

Вероника Брунати пишет, что Рубен Невеш может стать игроком «Барселоны». Журналист отмечает, что каталонцы близки к закрытию сделки по переходу хавбека «Вулверхэмптона».

Ранее СМИ писали, что футболист не входит в число главных трансферных целей «сине-гранатовых».

«Вулверхэмптон» выкупил права на Невеша в 2017 году у «Порту», заплатив за него 17,9 млн евро. Действующее соглашение португальца с «волками» истекает в 2024 году. В сезоне 2022/2023 на счету хавбека 14 встреч в АПЛ, в которых он отметился 4 забитыми мячами.

Рыночная стоимость 25-летнего полузащитника равняется 40 000 000 евро (Transfermarkt.de).

В настоящий момент Невеш вместе с национальной сборной находится на чемпионате мира в Катаре.

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