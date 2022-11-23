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«Бавария» не планирует покупать Сосу

Дата публикации: 23-11-2022

Трансфер Борна Сосы не интересен «Баварии». Об этом сообщил Флориан Плеттенберг, представляющий издание «Sky».

Журналист подчеркнул, что мюнхенцы не планируют предпринимать попыток подписать защитника «Штутгарта» ни зимой, ни летом.

Ранее СМИ писали об интересе к Сосе со стороны ряда европейских грандов, среди которых «Челси» и «Ман Сити». Также сообщалось, что хорват может оказаться в «Баварии», которая ищет сменщика для Люки Эрнандеса и Альфонсо Дэвиса, регулярно получающих травмы.

В сезоне 2022/2023 Соса выходил на поле 13 раз, отметившись 8 результативными пасами.

Контракт 24-летнего игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt.de оценивает фулбека в 20 млн евро.

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