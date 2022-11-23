«Рома» усилилась футболистом сборной Норвегии

Дата публикации: 23-11-2022

«Рома» на своем сайте сообщила о заключении контракта с Олой Сольбаккеном.



Состав римлян вингер «Буде-Глимта» пополнит в ранге свободного агента. Игроком итальянской команды он станет 2-го января следующего года, его соглашение с «джаллоросси» будет рассчитано до лета 2027 года. В итальянском клубе норвежец выбрал себе 18-й номер.



Сольбаккен является воспитанником «Ранхейма». В «Буде-Глимт» он перебрался в январе 2020 года. В текущем сезоне Ола отметился 4 забитыми мячами и 8 ассистами в 23 встречах.



Контракт Сольбаккена с клубом действует до конца года. Рыночный ценник на 24-летнего футболиста составляет 2 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



За сборную Норвегии Сольбаккен провел 4 игры, в которых не сумел отметиться результативными действиями.