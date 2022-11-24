«Apple» может купить «МЮ»

Дата публикации: 24-11-2022

Новым владельцем «Ман Юнайтед» может стать «Apple». Информацией поделилось издание «Daily Star».



Тим Кук, являющийся гендиректором IT-компании, прорабатывает вопрос с приобретением английской команды. Он также планирует вступить в переговоры с банками, наблюдающими за сделкой по реализации «Юнайтед».



В настоящий момент «манкунианцы» находятся в собственности семьи Глейзеров, которые приобрели клуб в 2005 году за 0,8 млрд долларов. Нынешние владельцы намерены заработать на продаже клуба 9,6 млрд евро. При этом им уже сообщили, что при текущем состоянии дел сбыть «Манчестер Юнайтед» за столь внушительную сумму вряд ли удастся.



В сезоне 2022/2023 «красные дьяволы» по итогам 16 туров находятся на 5-й строчке в АПЛ с 26 набранными очками.