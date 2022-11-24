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«Интер» согласовал предварительную сумму нового контракта Шкриньяра. Стороны не могут договориться по бонусам

Дата публикации: 24-11-2022

По информации ресурса «FC Inter News», переговоры по новому контракту между Миланом Шкриньяром и «Интером» продолжаются.

Миланцы уже согласовали с защитником размер зарплаты, которая после продления сотрудничества составит 6 млн евро за сезон. Стороны пока не могут договориться по размеру бонусных выплат. Агент Шкриньяра предлагает ограничить их суммой в 3 млн евро.

Действующее соглашение словака с «Интером» рассчитано до июня 2023 года. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего футболиста 21 встреча (без результативных действий).

Ранее СМИ писали об интересе к центрбеку со стороны «ПСЖ». Парижане предлагали Шкриньяру годовую зарплату в 10 000 000 евро и дополнительные бонусы.

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