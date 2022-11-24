Три лондонских клуба претендуют на полузащитника «Ювентуса»

Дата публикации: 24-11-2022

«Calciomercato» сообщает, что карьера Адриена Рабио может продолжиться в АПЛ. Полузащитником «Ювентуса» интересуются сразу 3 английских гранда. Футболист привлек внимание «Тоттенхэма», «Челси» и «Арсенала».



Рабио выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. Ранее француз защищал цвета «ПСЖ».



С туринской командой Рабио связан контрактом до конца сезона. Рыночный ценник на 27-летнего хавбека составляет 18 млн евро («Transfermarkt»). В текущем сезоне в активе хавбека 16 встреч в футболке «бьянконери» (5 забитых мячей, 2 ассиста).



Вместе со сборной Франции Рабио в 2021 году стал победителем Лиги Наций. В составе национальной команды он отправился на катарский ЧМ, где уже успел отметиться 1 голом и 1 ассистом в дебютном поединке с Австралией.