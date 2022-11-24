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«Арсенал» не вел переговоры о переходе Милинковича-Савича

Дата публикации: 24-11-2022

Информация о том, что прошедшим летом «Арсенал» пытался подписать Сергея Милинковича-Савича, не соответствует действительности. Об этом заявил Фабрицио Романо. Инсайдер добавил, что хавбек вряд ли уйдет из «Лацио» в ближайшее трансферное окно.

Ранее СМИ писали об интересе к 27-летнему сербу со стороны «Ювентуса».

За «Лацио» Милинкович-Савич выступает с лета 2015 года. В сезоне 2022/2023 в активе центрального полузащитника 20 встреч за римскую команду. В них он записал на свой счет 5 забитых мячей и 7 ассистов.

Трудовые отношения серба с «бело-голубыми» истекают в 2024 году. Transfermarkt.de оценивает Сергея в 60 000 000 евро.

С ноября 2017 года Милинкович-Савич вызывается в сборную Сербии. В футболке национальной команды он выходил на поле 36 раз (6 голов, 7 результативных передач).

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