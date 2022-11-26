Стало известно о будущем Ивана и Мантуана в «Зените»

Дата публикации: 26-11-2022

Фернандо Гарсия, работающий с Мантуаном и Иваном, рассказал о будущем бразильцев в России. Агент подчеркнул, что летом 2023 года футболисты не планируют завершать сотрудничество с «Зенитом».



«Мантуан и Иван останутся в «Зените» по завершении сезона», - цитирует Гарсию ресурс «РИА Новости Спорт».



«Зенит» арендовал Мантуана и Ивана минувшим летом. Правами на бразильцев владеет «Коринтианс». Арендное соглашение по ним действует до лета 2023 года.



На счету Мантуана 17 встреч за «Зенит» (3 забитых мяча, 1 голевая передача). Ценник на вингера составляет 3 млн евро («Transfermarkt»). Иван выходил на поле в составе петербургской команды в 3 играх. Его стоимость оценивается в 1,8 млн евро.