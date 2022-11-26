«Локомотив» интересуется полузащитником «Ахмата»

Дата публикации: 26-11-2022

После смены тренера «Локомотив» не намерен затягивать с усилением состава. Новые игроки в клубе могут появиться уже зимой. Как сообщает ресурс «Евро-Футбол.Ру», москвичи присматриваются к Антону Швецу из «Ахмата».



За грозненцев полузащитник, обучавшийся футболу в Испании, выступает с июля 2017 года. В текущем сезоне в активе 29-летнего хавбека 20 встреч в футболке «Ахмата», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



Рыночный ценник на Швеца равняется 1,8 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de). Трудовые отношения опорника с грозненской командой действуют до следующего лета.



За сборную России Швец провел 1 матч, не отметившись результативными действиями.