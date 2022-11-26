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В «Торино» прокомментировали возможный выкуп Миранчука у «Аталанты»

Дата публикации: 26-11-2022

Давиде Ваньяти, занимающий пост технического директора «Торино», прокомментировал будущее Алексея Миранчука в клубе. Правами на россиянина владеет «Аталанта».

«На данный момент разговоры о выкупе Алексея преждевременны. Впереди еще половина сезона для принятия окончательного решения. Подробно рассматривать данный вопрос мы намерены ближе к лету», - публикует заявление Ваньяти издание «РБ Спорт».

«Аталанта» выкупила Миранчука у «Локомотива» осенью 2020 года, заключив с ним контракт до июня 2024 года. Перед началом текущего сезона 26-летнего хавбека арендовал «Торино». В активе россиянина 9 игр за «быков» (2 забитых мяча, 1 ассист).

Рыночная стоимость Алексея равняется 10 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

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