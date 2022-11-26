«Арсенал» хочет вернуть игрока «Милана»

Дата публикации: 26-11-2022

«CalcioMercatoWeb» пишет, что «Арсенал» занимается поиском игроков, способных усилить команду. Среди потенциальных новичков значится Исмаэль Беннасер, в настоящий момент защищающий цвета «Милана». «Пушкари» рассматривают вариант обмена хавбека «россонери» на Томаса Парти.



В начале футбольной карьеры Беннасер успел поиграть за молодежку «Арсенала». В системе лондонского клуба он оставался до лета 2017 года, после чего права на него за 1 млн евро выкупил «Эмполи».



«Милан» приобрел алжирца в 2019 году. Сумма трансфера составила 17,2 млн евро. В текущей кампании в активе Беннасера 21 встреча с 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Его контракт с «россонери» истекает в 2024 года.



Стоимость опорного полузащитника равняется 40 млн евро («Transfermarkt»).