Отступные по новому контракту Бальде с «Барселоной» могут составить 1 млрд евро

Дата публикации: 27-11-2022

«Барселона» намерена предложить Алехандро Бальде новое соглашение. Информацией поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что каталонцы подготовили для своего воспитанника 5-летний контракт, предусматривающий повышение зарплаты. Отступные за 19-летнего защитника после переподписания договора могут составить 1 млрд евро.



Бальде связан трудовыми отношениями с «сине-гранатовыми» до лета 2024 года. Свой первый матч за «Барсу» он провел осенью прошлого года. В сезоне 2022/2023 испанец выходил на поле в 16 встречах (3 ассиста).



Авторитетный ресурс «Transfermarkt» оценивает фулбека в € 15 млн.



За национальную сборную Бальде дебютировал на катарском ЧМ в игре против Коста-Рики (без результативных действий).