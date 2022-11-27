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«Специя» не хочет продавать Кивиора зимой

Дата публикации: 27-11-2022

По данным Джанлуки ди Марцио, «Специя» рассчитывает сохранить в своем составе Якуба Кивиора до завершения сезона 22/23. Клуб не планирует продавать центрдефа этой зимой.

При этом в «Специи» готовы рассмотреть вариант с его трансфером летом 2023 года за сумму в 15-20 млн евро. Интерес к польскому футболисту проявляют «Милан» и «Ювентус».

Кивиор перебрался в «Специю» из «Жилины» летом 2021 года. Итальянцы выкупили его контракт за 2,2 млн евро. В текущем сезоне на счету защитника 17 поединков.

Рыночная стоимость 22-летнего игрока равняется 6 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

На мундиале в Катаре в активе Кивиора 2 игры в составе сборной Польши (без результативных действий).

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