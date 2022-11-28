Камерунец Онана больше не сыграет на ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером

Дата публикации: 28-11-2022

Андре Онана, защищающий цвета «Интера», принял решение покинуть сборную до завершения ЧМ-2022. Ранее голкипера отстранили от национальной команды.



Причиной столь радикальных мер послужил конфликт вратаря с Ригобером Сонгом, тренирующим сборную Камеруна. Онана выразил несогласие с решением специалиста по смене игрового стиля команды. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира.



Онана был основным стражем ворот «неукротимых львов». В дебютной игре сборной на турнире он вышел на поле с первых минут. Встреча против Швейцарии завершилась для Камеруна поражением со счетом 0:1. Всего за национальную команду кипер провел 34 встречи (14 матчей без пропущенных мячей).



С уходом Онана первым номером камерунцев будет Дэвид Эпасси.