«Челси» готов побороться за Беллингема

Дата публикации: 28-11-2022

Мэтт Лоу сообщает, что к числу претендентов на Джуда Беллингема добавился «Челси».



Журналист отмечает, что боссы «аристократов» готовы к серьезным тратам в связи с трансфером хавбека дортмундской «Боруссии». Лондонцы намерены предложить за соотечественника такую же сумму, как и другие команды, пытающиеся его заполучить. При этом основным претендентом на Беллингема «Челси» не является.



Ранее СМИ писали об интересе к 19-летнему полузащитнику «шмелей» со стороны «Ливерпуля», «Реала» и «Манчестер Сити».



В текущем сезоне на счету Беллингема 22 игры. В них он сумел отличиться 9 забитых мячами и 3 ассистами. Его рыночная стоимость равняется 100 млн евро (по версии «Transfermarkt»). Трудовой договор англичанина с немецким коллективом истекает в 2025 году.