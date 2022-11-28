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«Челси» готов побороться за Беллингема

Дата публикации: 28-11-2022

Мэтт Лоу сообщает, что к числу претендентов на Джуда Беллингема добавился «Челси».

Журналист отмечает, что боссы «аристократов» готовы к серьезным тратам в связи с трансфером хавбека дортмундской «Боруссии». Лондонцы намерены предложить за соотечественника такую же сумму, как и другие команды, пытающиеся его заполучить. При этом основным претендентом на Беллингема «Челси» не является.

Ранее СМИ писали об интересе к 19-летнему полузащитнику «шмелей» со стороны «Ливерпуля», «Реала» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне на счету Беллингема 22 игры. В них он сумел отличиться 9 забитых мячами и 3 ассистами. Его рыночная стоимость равняется 100 млн евро (по версии «Transfermarkt»). Трудовой договор англичанина с немецким коллективом истекает в 2025 году.

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