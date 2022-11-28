Гвардиол может перейти в «Ливерпуль»

Дата публикации: 28-11-2022

По информации ресурса «Fichajes», следующим клубом Йошко Гвардиола может стать «Ливерпуль».



Ранее СМИ неоднократно говорили об интересе европейских топ-клубов к защитнику «Лейпцига». Среди претендентов на хорвата значились и «мерсисайдцы».



Гвардиол воспитывался в структуре «Динамо». За загребскую команду он выступал до лета 2021 года, после чего права на одаренного футболиста за 18,8 млн евро выкупил «РБ Лейпциг». В сезоне 2022/2023 в его активе 19 встреч, в которых он отметился 1 забитым мячом.



Контракт 20-летнего центрбека с «быками» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt.de оценивает Гвардиола в 60 миллионов евро.