Главный тренер сборной Марокко считает, что после ЧМ Амрабат окажется в топ-клубе

Дата публикации: 28-11-2022

Валид Реграри, возглавляющий марокканскую сборную, прокомментировал будущее Софьяна Амрабата.



«Софьян – футболист мирового уровня. В моей команде он является ключевым футболистом. Уверен, что по завершении чемпионата мира его пригласят в один из европейских топ-клубов», - публикует заявление Реграри журналист Фабрицио Романо.



Ранее появилась информация, что Амрабатом интересуется «Тоттенхэм», в составе которого игрока хочет видеть Антонио Конте.



С 2020 года Софьян играет за «Фиорентину». Его контракт с «фиалками» действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне в активе опорника 20 встреч за «фиалок» (без результативных действий).



На сегодняшний день 26-летней марокканец стоит 10 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).