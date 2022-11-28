Бензема может вернуться на ЧМ-2022

Дата публикации: 28-11-2022

Карим Бензема еще может сыграть на катарском ЧМ. С такой информацией выступило издание «RMC Sport».



Источник утверждает, что восстановление центрфорварда идет с опережением графика. Тренировки нападающий «Реала» может начать уже на этой неделе.



Примечательно, что Бензема по-прежнему присутствует в заявке сборной Франции. Дело в том, что Дидье Дешам, возглавляющий национальную команду, не стал заменять нападающего, получившего травму, другим футболистом.



Новость о повреждении Бензема появилась незадолго до начала мундиаля. У Карима выявили проблемы с четырехглавой мышцей левого бедра. Сообщалось, что из-за этого ему не удастся выступить на турнире.



«Трехцветные» после 2 туров лидируют в своей группе с 6 набранными очками.