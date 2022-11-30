Стали известны подробности возможного перехода Роналду в «Аль-Насср»

Дата публикации: 30-11-2022

Фабрицио Романо в соцсети раскрыл детали возможного перехода Роналду в клуб «Аль-Насср».



Журналист отметил, что команда из Саудовской Аравии уже направила португальцу запрос по поводу сотрудничества. Для него был подготовлен договор с годовой зарплатой в 200 млн евро, рассчитанный до 2025 года. Основную часть данной суммы составят спонсорские сделки, потому на данный момент неясно, получится ли согласовать имиджевые права нападающего.



В ноябре Роналду остался без клуба. По итогам интервью, которое он дал Пирсу Моргану, «Манчестер Юнайтед» решил разорвать трудовые отношения с 37-летним исполнителем.



В текущей кампании центрфорвард отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами в 16 играх за «манкунианцев».