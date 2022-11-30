Кукурелья признался, что хотел бы вернуться в «Барселону»

Дата публикации: 30-11-2022

Марк Кукурелья сделал весьма неожиданное заявление. Он сообщил о желании вернуться в «Барселону». Ранее левого защитника наградили призом «лучшего каталонского футболиста года».



«В будущем я хотел бы вновь оказаться на «Камп Ноу», для меня это стало бы радостным событием. Чтобы удостоиться награды, я прошел длинный путь. Я упорно работал и не сдавался», - приводит слова Кукурельи ресурс «Radio Catalonia».



В структуре «Барселоны» игрок находился в 2012-2020 годах. Однако за основу «сине-гранатовых» он провел всего 1 матч. Минувшим летом Кукурелья перебрался в «Челси». С начала сезона на счету испанца 18 встреч за «аристократов» (2 ассиста).



Соглашение 24-летнего фулбека с каталонцами действует до 30 июня 2028 года.