«Арсенал» не собирается продавать своего Эльнени в январе

Дата публикации: 30-11-2022

«Caught Offside» информирует, что «Арсенал» не планирует продавать Мохамеда Эльнени этой зимой.



Хавбек стал игроком «канониров» в январе 2016 года. Права на него «пушкари» выкупили у «Базеля», заплатив за трансфер 12,5 млн евро. Контракт египтянина с лондонской командой рассчитан до следующего лета, но «Арсенал» имеет возможность пролонгировать его еще на 1 год.



В текущем сезоне Эльнени поучаствовал в 12 встречах (951 минута игрового времени), в которых не отметился результативными действиями.



Рыночная стоимость футболиста составляет 9 000 000 евро («Transfermarkt»).



В сборную Египта Эльнени вызывается с 2011 года. В его активе 91 поединок за национальную команду (8 забитых мячей).