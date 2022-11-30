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«Бавария» нацелилась на форварда сборной Германии

Дата публикации: 30-11-2022

По информации ресурса «Sportbuzzer», Никлас Фюллькруг, принадлежащий «Вердеру», может перейти в «Баварию». Мюнхенцы думают над трансфером 29-летнего футболиста и уже навели о нем справки у его партнеров по сборной Германии, которые положительно отозвались о центрфорварде.

«Вердер» выкупил права на Фюллькруга у «Ганновера» за 6,5 млн евро. В сезоне 2022/2023 на счету Никласа 14 матчей в Бундеслиге (10 забитых мячей, 2 ассиста).

Трудовой договор Фюллькруга с «музыкантами» действуют до середины 2025 года. Однако бременцам необходимо дополнительное финансирование, потому клуб может рассмотреть вариант с продажей бомбардира.

Портал Transfermarkt.de оценивает Фюллькруга в 5 миллионов евро.

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