«Локомотив» хочет вернуть Сильянова из «Ростова»

Дата публикации: 30-11-2022

«Локомотив» планирует вернуть Александра Сильянова, арендованного «Ростовом». Информацией поделилось издание «РБ Спорт». Ростовчане арендовали Сильянова до лета 2023 года. При этом в контракте присутствует опция выкупа защитника по завершении сезона.



Источник отмечает, что «железнодорожники» попытаются оформить обратный переход игрока уже зимой. Сделать это будет проблематично, поскольку «Ростов» не хочет возвращать Сильянова. Команде с берегов Дона интересен выкуп защитника за 3 млн евро.



В сезоне 2022/2023 на счету 21-летнего Александра 20 матчей (2 забитых мяча, 1 голевой пас). В сентябре 2022 года он дебютировал за сборную России.