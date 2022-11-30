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Салаи может оказаться в клубе российской Премьер-лиги

Дата публикации: 30-11-2022

«РБ Спорт» сообщает, что карьера Аттилы Салаи может продолжиться в РПЛ. В текущем сезоне защитник выступает за «Фенербахче».

Переход венгра может состояться до окончания зимнего трансферного окна. Салаи готов сменить клуб в ближайшее время, но боссы «Фенербахче» могут не отпустить футболиста, который играет важную роль в клубе. В подобной ситуации наиболее вероятным представляется его трансфер по окончании сезона.

По неподтвержденной информации, Салаи интересен «Зениту». Сумма трансфера может составить свыше 12 млн евро.

В сезоне 2022/2023 венгр появлялся на поле в составе «Фенербахче» в 25 встречах, отличившись 1 раз. Его контракт со стамбульцами истекает в 2025 году.

Ценник на Салаи равняется 15 млн евро.

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