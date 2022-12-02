«Ювентус» заплатил игрокам 60 млн евро в обход финансовой отчетности

Дата публикации: 02-12-2022

Разбирательства в отношении финансовых махинаций «Ювентуса» продолжаются.



Издание «Football Italia», указывая в качестве источника информации «Il Fatto Quotidiano», пишет, что правоохранители обнаружили, что 17 футболистов туринцев были дополнительно простимулированы клубом на общую сумму в 60 млн евро. При этом в финансовых документах «Ювентуса» данный факт отражение не нашел.



Ранее «бьянконери» обвинили в умышленном занижении затрат на сотрудников, учете суммы трансферов сверх истинной стоимости и сокрытии реальных зарплат игроков.



28-го ноября представители клуба заявили, что совет директоров «Юве», в который также входят Павел Недвед (вице-президент) и Андреа Аньелли (президент), подал в отставку.