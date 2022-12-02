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Шомуродов отказался от перехода в «Кремонезе». Он ждет предложения от «Торино»

Дата публикации: 02-12-2022

Эльдор Шомуродов, выступающий за «Рому», может перейти в другой клуб уже этой зимой. Форвард недоволен количеством игровой практики, которую ему предоставляет Жозе Моуринью, возглавляющий римлян.

«RomaPress», ссылаясь на ресурс «SportItalia», утверждает, что у Шомуродова имеется предложение от «Кремонезе», расположившегося в нижней части турнирной таблицы Серии А. Нападающего данный вариант не устраивает, и он надеется оказаться в «Торино».

Об интересе туринской команды к узбекскому футболисту ранее писали ряд источников. Также сообщалось, что трансфер Эльдора рассматривает «Болонья».

В сезоне 2022/2023 на счету Шомуродова 8 игр за «Рому» (1 забитый мяч). Контракт 27-летнего нападающего с римлянами истекает в 2026 году.

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