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Стало известно, когда Неймар вернется к тренировкам

Дата публикации: 02-12-2022

В «Uol» появилась информация о сроках восстановления Неймара.

По данным ресурса, бразилец сможет возобновить тренировки уже 3-го декабря. При этом в игре 1/8 финала катарского ЧМ он вряд ли поможет сборной. Вернуться на поле 30-летний исполнитель, вероятно, сможет на стадии 1/4 финала.

Неймар травмировался в первой встрече мундиаля против сборной Сербии. Звездного нападающего заменили за 10 минут до завершения основного времени, а после матча его голеностоп заметно опух. Позднее выяснилось, что помимо повреждения у бразильца выявили еще и вирусную инфекцию.

Свой второй поединок на турнире Бразилия проводила уже без Неймара, что не помешало ей обыграть швейцарскую сборную и гарантировать себе выход в плей-офф. В заключительном поединке группового раунда бразильцы сыграют с Камеруном.

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