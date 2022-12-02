Эндрик перейдет в «Реал»

Дата публикации: 02-12-2022

По данным журналиста Хосе Мануэля Морено, «Реал» подпишет Эндрика. В настоящий момент правами на 16-летнего центрфорварда владеет «Палмейрас», в системе которого он воспитывался.



Первый профессиональный контракт он подписал минувшим летом. Трудовые отношения Эндрика с «Палмейрасом» рассчитаны до июня 2025 года. В текущем сезоне в активе бразильца 14 матчей, в которых он отметился 9 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



Рыночный ценник на нападающего составляет 20 000 000 евро («Transfermarkt»).



С 2022 года Эндрик вызывается в юношескую сборную Бразилии (U16).



Следует отметить, что «Реал» пристально следит за игроками из Южной Америки. В последние годы «сливочные» неоднократно подписывали молодых бразильских футболистов.