Анри, Компани и тренер Головина могут возглавить сборную Бельгии
Дата публикации: 02-12-2022
Среди претендентов на место у руля бельгийской сборной значатся Венсан Компани и Тьерри Анри. Информацией поделился ресурс «RTBF».
Место наставника сборной Бельгии стало вакантным 1-го декабря. «Красные дьяволы» под руководством Роберто Мартинеса неудачно выступили на катарском ЧМ. Команда, на прошлом мировом первенстве ставшая обладателем бронзовых наград, не смогла выйти из группы, пропустив вперед Хорватию и Марокко. После этого Мартинес принял решение покинуть свой пост. Анри был членом тренерского штаба сборной в Катаре.
Компани, возглавляющий «Бернли», ранее был капитаном бельгийцев.
Среди других кандидатов на освободившееся место значится Филипп Клеман. В настоящий момент он тренирует «Монако» Александра Головина.