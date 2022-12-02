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«Челси» и «Арсенал» интересуются полузащитником «Милана»

Дата публикации: 02-12-2022

Сразу несколько английских грандов проявляют интерес к Исмаэлю Беннасеру, права на которого принадлежат «Милану». «Calciomercato» утверждает, что за хавбеком следят «Арсенал» и «Челси».

Лондонцев интересует ситуация с новым соглашением Беннасера. «Россонери» пока не удалось пролонгировать трудовые отношения с французом. Стороны продолжают обсуждение деталей нового контракта, который, возможно, вскоре все же будет подписан. По действующему договору Исмаэль останется игроком «Милана» до лета 2024 года.

Ранее СМИ также сообщали, что трансфер Беннасера рассматривает «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» планировали включиться в борьбу за полузащитника по завершении сезона.

Рыночная стоимость опорника составляет 40 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

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