«Зенит» интересуется одним из лучших бомбардиров чемпионата Аргентины

Дата публикации: 03-12-2022

«Зенит» может подписать центрфорварда «Расинг Авельянеда». Томас Давила из «ESPN» утверждает, что петербургская команда уже начала переговоры с аргентинцами касательно сделки по Энцо Копетти. Параллельно «Зенит» обсуждает возможность перехода с представителями игрока.



На 26-летнего футболиста также претендует «Шарлотт», выступающий в МЛС. Именно его называют фаворитом в споре за нападающего.



Контракт Копетти с «Расингом» действует до конца 2024 года. В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Энцо выходил на поле в 28 встречах, в которых отличился 11 раз и отдал 4 результативных паса, а его команда стала второй в итоговой таблице.



Ценник на Копетти составляет 6 млн евро (согласно Transfermarkt.de).