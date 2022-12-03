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«Зенит» интересуется одним из лучших бомбардиров чемпионата Аргентины

Дата публикации: 03-12-2022

«Зенит» может подписать центрфорварда «Расинг Авельянеда». Томас Давила из «ESPN» утверждает, что петербургская команда уже начала переговоры с аргентинцами касательно сделки по Энцо Копетти. Параллельно «Зенит» обсуждает возможность перехода с представителями игрока.

На 26-летнего футболиста также претендует «Шарлотт», выступающий в МЛС. Именно его называют фаворитом в споре за нападающего.

Контракт Копетти с «Расингом» действует до конца 2024 года. В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Энцо выходил на поле в 28 встречах, в которых отличился 11 раз и отдал 4 результативных паса, а его команда стала второй в итоговой таблице.

Ценник на Копетти составляет 6 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

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