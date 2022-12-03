Президент «ПСЖ» рассказал о сложностях выкупа «Парк де Пренс»

Дата публикации: 03-12-2022

Нассер Аль-Хелаифи, являющийся президентом «ПСЖ», рассказал о проблемах в переговорах с парижскими властями по вопросу покупки «Парк де Пренс».



«Я хочу спросить: сколько стоит арена без «ПСЖ»? Нисколько. Мэру следует задаться вопросом, насколько важен клуб для Парижа. Если власти рассчитывают, что объемы инвестиций составят 500 млн евро, то нам проще построить новый стадион. Я уже сообщил мэру, что мы готовы уйти в случае отказа по нашему предложению. Это не угрозы. Мы поблагодарим власти и выйдем из переговоров», - приводит слова Аль-Хелаифи издание «Get French Football News».



Ранее СМИ писали, что «Пари Сен-Жермен» готов выложить за «Парк де Пренс» 40 млн евро, но парижские власти хотят получить значительно большую сумму.