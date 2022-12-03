Агент игрока «Локомотива» Педриньо опроверг информацию о переходе в «Сан-Паулу»

Дата публикации: 03-12-2022

Агент Педриньо, защищающего цвета «Локомотива», дал комментарии на тему возможного ухода его клиента из московской команды.



«Слухи о годовой аренде Педриньо в «Сан-Паулу» с возможностью выкупа – неправдоподобная информация», - цитирует Луиса Фернандо Гарсию журналист «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Сведениями о том, что Педриньо отправится в аренду «Сан-Паулу», а у клуба будет возможность оформить полноценный переход вингера, ранее поделился журналист из Бразилии.



Футболист подписал соглашение с «железнодорожниками» в сентябре 2022 года. «Красно-зеленые» выкупили права на него у «Ред Булл Брагантино». Сумма трансфера составила 5+1 млн евро.



В сезоне 2022/2023 на счету Педриньо 9 поединков (4 гола, 1 ассист).