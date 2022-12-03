Стали известны условия, при которых Перес готов подписать Мбаппе в «Реал»

Дата публикации: 03-12-2022

«Transfer News Live», ссылаясь на «Defensa Central», пишет, что Флорентино Перес, занимающий должность президента «Реала», при выполнении некоторых условий готов снова рассмотреть возможность подписания Мбаппе.



Сообщается, что клуб настаивает на соблюдении 2 главных принципов. Один из них связан с форматом расходов. Так, в составе «сливочных» бомбардир «ПСЖ» не сможет рассчитывать на столь же выгодные финансовые условия, какие ему предложены в парижской команде. Помимо этого, для «Реала» важно выполнение требований по рекламным и маркетинговым действиям.



Минувшим летом Мбаппе мог стать игроком «сливочных», которые хотели подписать его как свободного агента. Однако в последний момент нападающий заключил новое соглашение с «Пари Сен-Жермен».