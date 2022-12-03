Влаховича связывают с переходом в английский топ-клуб

Дата публикации: 03-12-2022

Ресурс «Calciomercato» сообщает об интересе «Ливерпуля» к Душану Влаховичу, правами на которого владеет «Ювентус».



В рядах «мерсисайдцев» сербского нападающего хочет видеть Юрген Клопп, возглавляющий английскую команду. В настоящий момент руководство «красных» думает над тем, стоит ли попытаться оформить сделку в зимнее трансферное окно.



«Ювентус» приобрел Влаховича в январе 2022 года, заплатив за него «Фиорентине» 81,6 млн евро. В нынешнем розыгрыше Серии А серб отметился 6 забитыми мячами и 1 голевым пасом в 10 встречах. Его контракт с «бьянконери» истекает летом 2026 года.



Портал Transfermarkt.de оценивает 22-летнего футболиста в 80 000 000 евро.



На чемпионате мира в Катаре Влахович сыграл в 2 матчах (1 гол).