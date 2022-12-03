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«Арсенал» планирует купить Асенсио в январе

Дата публикации: 03-12-2022

По информации «Calciomercatoweb», этой зимой Марко Асенсио может перебраться в АПЛ. Трансфер полузащитника «Реала» интересен «Арсеналу», который в настоящий момент лидирует в чемпионате.

Трудовые отношения Асенсио с «галактикос» действуют до следующего лета, потому зимой «канониры» получат возможность заполучить его по сниженной цене. Сам хавбек ранее заявил, что надеется еще несколько сезонов отыграть в составе мадридцев.

Всего в активе Асенсио 250 встреч за «Реал». В текущей кампании он появлялся на поле 15 раз (3 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Рыночный ценник испанца равняется 25 миллионов евро.

На ЧМ-2022 Асенсио поучаствовал в 3 играх (1 гол).

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