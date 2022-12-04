Нападающий «Атлетико» Кунья может перейти в «Вулверхэмптон»

Дата публикации: 04-12-2022

Фабрицио Романо сообщил, что «Вулверхэмптон» заинтересован в подписании Матеуса Куньи и уже направил предложение «Атлетико», владеющему правами на центрфорварда.



«Атлетико» и «Вулверхэмптон» ведут переговоры по трансферу Матеуса Куньи. Следующим этапом оформления сделки будут персональные условия», - рассказал инсайдер в своем «Twitter».



«Матрасники» приобрели Кунью у «Герты» летом 2021 года. Бразилец обошелся испанской команде в 26 000 000 евро. В сезоне 2022/2023 на счету 23-летнего футболиста 17 встреч в которых он отметился 2 результативными пасами. Его контракт с «красно-белыми» действует до середины 2026 года.



Рыночный ценник на Кунью равняется 20 млн евро (источник – «Transfermarkt»).