Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить бразильский клуб. Он станет для них 12-м

Дата публикации: 04-12-2022

«City Football Group», в собственности которой находится «Ман Сити», согласовала условия сделки по покупке 90-процентной доли акций команды «Баия».



«Сегодняшнее решение наших партнеров станет историческим. Мы признательны, что акционеры доверяют нам и отдали свои голоса в поддержку оформления сделки. Работа над покупкой клуба продолжается, надеемся закрыть сделку в начале следующего года», - цитирует Феррана Сориано, занимающего пост гендиректора «CFG», ресурс «ESPN».



По итогам сезона 2022 «Баия» финишировала на 4-й строчке во втором дивизионе Бразилии, завоевав путевку в главную лигу.



Для «City Football Group» клуб «Баия» станет уже 12-м в списке команд, которыми владеет компания.