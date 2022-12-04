«МЮ» готов удовлетворить требование ПСВ по трансферу Гакпо

Дата публикации: 04-12-2022

Коди Гакпо, блистающий на катарском ЧМ, вскоре может сменить клубную прописку. Ранее вингер из Нидерландов заявил, что на тему перехода будет думать по завершении мирового первенства. Однако европейские топ-клубы уже начали проявлять активность в отношении футболиста.



В числе претендентов на Гакпо значится «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовятся направить предложение по игроку ПСВ. Англичане согласны на сумму в 50 млн фунтов, которую просит за своего подопечного команда из Эйндховена. Информацией поделилось издание «Daily Mail».



В текущем сезоне в активе Гакпо 24 встречи за ПСВ (13 голов, 17 ассистов). На турнире в Катаре он отметился 3 голами в 4 играх.



Transfermarkt.de оценивает 23-летнего голландца в € 45 млн.