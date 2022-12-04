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«Реал» хочет подписать игрока сборной Португалии Леау

Дата публикации: 04-12-2022

По данным «AS», Рафаэл Леау привлек внимание «Реала». Сам футболист не планирует уходить из «Милана», за который выступает в настоящий момент, до завершения сезона. В связи с этим трансфер может быть оформлен летом 2023 года.

Карло Анчелотти, возглавляющий «сливочных», одобрил покупку португальца, игровая манера которого импонирует ему. Специалист хотел бы, чтобы Леау стал частью его команды.

В стан «россонери» вингер перебрался летом 2019 года. До этого он выступал в составе «Лилля». В нынешнем сезоне Леау провел за «Милан» 20 матчей (7 забитых мячей, 9 результативных передач).

Контракт 23-летнего португальца с командой Стефано Пиоли действует до лета 2024 года. Рыночная стоимость Рафаэла равняется 85 млн евро («Transfermarkt»).

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