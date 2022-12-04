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«Зенит» предложил 7,5 млн евро за нападающего «Расинга»

Дата публикации: 04-12-2022

«Зенит» готов выложить за Энцо Копетти 7,5 млн евро. С подтверждением данной информации выступил Мартин Сендоа, работающий с футболистом «Расинга».

«Слухи об интересе к Копетти соответствуют действительности. В нем заинтересован «Зенит». Команда из России предлагает 7,5 млн евро. В споре за форварда также участвует «Шарлотт» из МЛС», - публикует заявление Сендоа ресурс «СЭ».

Копетти воспитывался в структуре «Расинга». С командой из Аргентины он связан трудовыми отношениями до декабря 2024 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего исполнителя 47 игр, в которых он отличился 21 раз и отдал 6 результативных передач.

«Transfermarkt» оценивает Копетти в 6 000 000 евро.

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