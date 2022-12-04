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«Челси» до сих пор не продлил контракт с Канте

Дата публикации: 04-12-2022

В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация, что новое соглашение между «Челси» и Н'Голо Канте до сих пор не подписано. Действующий контракт француза с «аристократами» истекает ближайшим летом.

Инсайдер подчеркнул, что Канте интересен вариант с пролонгацией сотрудничества с лондонцами. Однако контракт с ним пока не согласован. При этом «аристократы» уже начали прорабатывать рынок в поисках молодых хавбеков.

За «Челси» Канте выступает с 2016 года. Большую часть первой половины сезона он провел в лазарете. В его активе всего 3 игры за «синих» (без результативных действий). Из-за повреждения Канте также пришлось пропустить чемпионат мира в Катаре.

Ранее СМИ писали, что интерес к Канте проявляют «Барселона» и «ПСЖ».

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